بايرن ميونخ يعبر هامبورغ ويقاسم بروسيا دورتموند صدارة ترتيب الدوري الألماني

استغل فريق بايرن ميونخ سقوط بروسيا دورتموند في فخ التعادل مع مضيفه آينتراخت فرانكفورت 2 /2 وقاسمه صدارة الدوري الألماني، بعدما تغلب على مضيفه هامبورغ 1/صفر اليوم السبت في المرحلة التاسعة من البوندسليغا.

كما استغل لايبزيغ وصيف الموسم الماضي تعادل دورتموند واصبح على بعد نقطة واحدة من الصدارة بعد فوزه على ضيفه شتوتغارت 1 /صفر.

وعلى ملعب آيمتيش آرينا، واصل بايرن صحوته تحت قيادة مدربه الجديد يوب هاينكس وفاز على هامبورغ بهدف دون رد.

واستمرت النتائج الإيجابية لبايرن تحت قيادة هاينكس الذي خلف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في منصب المدير الفني مؤخرا، في رابع ولاية له مع النادي البافاري، حيث حقق الفريق فوزه الثاني على التوالي في البوندسليغا وفوزه الثالث على التوالي على مستوى جميع المسابقات بعد فوزه في دوري أبطال أوروبا على سيلتك الاسكتلندي 3 /صفر يوم الأربعاء الماضي.

ويدين بايرن بالفضل في هذا الفوز للاعب وسطه الفرنسي كورينتين توليسو الوافد الصيف الماضي من صفوف ليون، والذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 52 إثر تمريرة من ديفيد ألابا فشل دفاع هامبورج في التعامل معها لتصل الكرة إلى توماس مولر الذي سدد كرة ضعيفة ارتدت من الدفاع إلى توليسو الذي لم يجد أي صعوبة في هز الشباك.

ولعب هامبورغ بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 39 بعد طرد مدافعه جيديون يونج بعد تدخل قوي من الخلف علي كينغسلي كومان.

وتجمد رصيد هامبورغ عند سبع نقاط ليبقى في المركز الخامس عشر.