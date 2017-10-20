كومان مدرب إيفرتون يدافع عن لاعبيه بعد شجار مباراة ليون

قال رونالد كومان مدرب إيفرتون إن سوء التحكيم كان السبب في اندلاع الشجار في المباراة التي خسرها فريقه 2/1 أمام أولمبيك ليون الفرنسي في الدوري الأوروبي لكرة القدم أمس الخميس.

ووقع الشجار بين لاعبي الفريقين في الدقيقة 64 من المباراة عندما بدا آشلي وليامز وهو يدفع أنطوني لوبيز حارس مرمى ليون نحو لوحات الإعلانات بعد أن نجح الأخير في التقاط الكرة بعد ركلة ركنية.

كما ظهر أحد مشجعي إيفرتون وهو يدفع رأس لوبيز مع تصاعد حدة المشاجرة، ويرجح أن يواجه إيفرتون عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسبب تلك الأحداث.

وقال كومان: “أعتقد أن توتر لاعبي فريقي زاد خلال المباراة، ومن وجهة نظري فإن الحكم كان السبب في ذلك”.

“الحكم كان هولنديًا لكنه لم يفعل أي شيء تجاه حركات التمثيل التي قام بها بعض لاعبي ليون. وتظاهر نبيل فقير (قائد ليون) بالتعرض للعرقلة وسقط على الأرض 10 مرات في الشوط الأول”.

وأضاف:”أتفهم أن ما حدث من لاعبي الفريق هو بسبب الإحباط، ولا أعرف ما حدث لكنني أستطيع أن أتفهمه”.

وأنذر الحكم مدافع إيفرتون آشلي وليامز الذي أحرز هدف التعادل في الدقيقة 69 وبرتران تراوري مهاجم ليون الذي سجل هدف الفوز.

وتزيد الخسارة من صعوبة موقف كومان الذي يتذيل فريقه مجموعته في الدوري الأوروبي دون انتصارات في أول 3 جولات كما لم يحقق الفوز في آخر مباراتين في الدوري الإنجليزي الممتاز محتلًا المركز السادس عشر في الترتيب (بين 20 فريقًا).

ومن المقرر أن يستضيف إيفرتون فريق آرسنال اللندني الأحد المقبل.

وأعلن نادي إيفرتون معاقبة المشجع المعتدي على أنتوني لوبيز حارس مرمى فريق ليون الفرنسي، بحرمانه من حضور مباريات الفريق.

وكان آشلي ويليامز مدافع تشيلسي قد تدخل بقوة مع لوبيز حارس ليون خلال مباراة الفريقين مساء الخميس ببطول الدوري الأوروبي، ونشبت مشاجرة بين لاعبي الفريقين عند خط المرمى.

وأظهرت التسجيلات التلفزيونية تدخل مشجع كان يحمل طفلًا، وقد وجه بيده الأخرى لكمة لحارس مرمى ليون وسط المشاجرة.

وأوضح نادي إيفرتون في بيان أصدره اليوم أنه تقدم بشكوى رسمية للشرطة.

وانتهت المباراة بهزيمة إيفرتون أمام ليون 2/1 ليتجمد رصيد الفريق الإنجليزي عند نقطة واحدة في المجموعة الخامسة، حصدها خلال 3 مباريات.