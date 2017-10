الدوري الأوروبي.. مشاجرة حامية بين لاعبي إيفرتون الإنجليزي وليون الفرنسي (فيديو وصور)

اندلعت مشاجرة بين لاعبي إيفرتون الإنجليزي، وليون الفرنسي، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين في دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

بدأت المشاجرة بعد تدخل آشلي ويليامز لاعب إيفرتون بقوة على حارس مرمى ليون، ليبدأ الاشتباك بين اللاعبين.

وتدخلت بعض الجماهير المشجعة لنادي إيفرتون وحاولت الاعتداء على لاعبي ليون.

Disgraceful from Everton, especially from one of their fans who is holding their child. Hope he gets done for assault. pic.twitter.com/WOlU2iQALT

