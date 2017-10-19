على خلفية شبهة فساد.. تفتيش ملعب نادي بنفيكا البرتغالي

قامت الشرطة القضائية في البرتغال بتفتيش ملعب نادي بنفيكا في إطار تحقيقات سرية جارية حول شبهات فساد.

وأصدرت وزارة الشؤون العامة البرتغالية بيانًا قالت فيه “إن تفتيش الاستاد صاحبه مداهمات لبعض المنازل وأماكن أخرى غير سكنية صباح اليوم الخميس، للاشتباه في فساد سلبي وإيجابي متورط به شخص لم تكشف عن هويته”.

وعلى الجانب الآخر أصدر نادي بنفيكا بياناً رسمياً، قال فيه “إنه يستقبل عمليات التفتيش بشكل طبيعي، ومستعد منذ اللحظة الأولى لتقديم جميع المعلومات اللازمة من أجل توضيح هذه الشكوك التي تأتي في إطار ما يطلق عليها قضية رسائل البريد الإلكتروني”.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية أثيرت قبل عدة أشهر، عندما ندد نادي بورتو بوجود شبكة فساد تعمل لصالح بنفيكا.

ووفقاً لهذه الاتهامات، فإن أعضاء هذه الشبكة قد وصلوا لدرجة التأثير على الحكام، وهو ما يفترض أن يكشفه محتوى العديد من رسائل البريد الإلكتروني المزعومة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية.