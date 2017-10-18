حارس بنفيكا الشاب يدخل التاريخ ويحطم رقم كاسياس في دوري أبطال أوروبا

دخل البلجيكي ميل سفيلار تاريخ دوري أبطال أوروبا بعد إشراكه أساسيًا من طرف فريقه بنفيكا أمام مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.

وأصبح الحارس الشاب أصغر حارس يشارك في دوري أبطال أوروبا بعمر 18 عامًا وشهر واحد و21 يومًا، متفوقًا على الحارس الأسطورة الإسباني إيكر كاسياس الذي بدأ مشواره رفقة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا وعمره 18 عامًا و3 أشهر.

ويحتل الصف الثالث البلغاري نيكولاي ميهايلوف بـ 18 عامًا و4 أشهر، وكان حارسًا لفريق ليفسكسي صوفيا.

وانتقل ميل سيلفار هذا الصيف من أندرلخت البلجيكي لبنفيكا بعد رحيل الحارس البرازيلي إيدرسون مورايس لفريق مانشستر سيتي.