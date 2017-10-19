مالك موناكو يخضع للتحقيق في قضية فنية

قال مصدر مقرب من دميتري ريبولوفليف مالك نادي موناكو، حامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، إن السلطات القضائية في الإمارة بدأت التحقيق مع الملياردير الروسي في مزاعم تتعلق بضلوعه في انتهاك خصوصية في إطار نزاع مع تاجر أعمال فنية.

لكن بدء التحقيق مع شخص في موناكو لا يعني اتهامه بأي شيء. وهذه تكون الخطوة الأولى في أي تحقيق، حيث يبلغ القاضي الشخص قيد التساؤلات بالمزاعم الموجهة ضده قبل استجوابه في وقت لاحق.

ورفضت السلطات القضائية في موناكو التعليق على الأمر.

وقال ريبولوفليف في بيان لرويترز عبر البريد الإلكتروني إنه لم يرتكب أي خطأ، وأنه سيتعاون بشكل كامل مع السلطات القضائية.

وأضاف في البيان الذي كرر فيه بأنه كان ضحية عملية نصب واحتيال “أنا متأكد من أن النظام القضائي في موناكو.. سيكشف حقيقة كل هذه الأمور”.

وترتبط هذه القضية بالتحقيق في نزاع بين ريبولوفليف وتاجر الأعمال الفنية السويسري إيف بوفييه.

وكان ريبولوفليف، الذي يملك ثروة تقدر بحوالي سبعة مليارات دولار، استحوذ على موناكو في 2011 وهو يقيم في الإمارة المستقلة المطلة على البحر المتوسط.