تقارير فرنسية: ناصر الخليفي منح نجل شريكه بقضية الفساد عقدًا مفتوحًا في باريس سان جيرمان

أشارت تقارير صحفية فرنسية إلى وجود علاقة وطيدة بين ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان وشبكة بي.إن سبورتس الرياضية القطرية وجيروم فالك الأمين العام السابق للفيفا والتي ينفها المسؤول القطري المتورط في فضيحة فساد حاليا.

ونفى فالك ـ شريك الخليفي في قضية الفساد” تلقيه “امتيازات ليست من حقه” من الخليفي الرئيس التنفيذي لمجموعة بي.إن الإعلامية المملوكة لجهات قطرية بعد أن بدأت سلطات الإدعاء السويسرية تحقيقات جنائية بهذا الخصوص.

وقال مكتب الإدعاء العام في سويسرا الأسبوع الماضي إنه يشتبه في حصول فالك على امتيازات من الخليفي فيما يتصل بمنح حقوق بث كأس العالم 2026 و2030 ما دفع الفيفا لفتح تحقيقات موسعة في القضايا التي أثارها الإدعاء السويسري.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه شرطة الأموال العامة في إيطاليا إنها تحفظت على فيلا في جزيرة سردينيا تقدر قيمتها بسبعة ملايين يورو (8.3 مليون دولار) يعتقد محققون سويسريون أن الخليفي أهداها لفالك على سبيل الرشوة لتسهيل الحصول على حقوق البث.

وما يزيد الأمر تعقيدا بالنسبة للخليفي ما نقلته صحيفة “ليكيب” الفرنسية يوم الخميس عن موقع “ياهو سبورتس” من أن الخليفي منح سيباستيان نجل فالك عقدا مفتوحا للعمل في النادي الفرنسي.

ورغم أن فالك كشف عن أن نجله عمل معه في مكتبه في الفيفا لمدة ثلاثة شهور إلا أن ياهو قالت إن سيباستيان تم تعيينه في قسم التسويق في باريس سان جيرمان كمدير مسؤول عن الرسوم المتحركة للعلامة التجارية للنادي الفرنسي العام 2011 أي حينما كان والده في منصبه.

وعوقب المسؤول الفرنسي فالك بالايقاف لمدة عشر سنوات بعد ثبوت إدانته من قبل هانز يواكيم ايكرت الرئيس السابق للجنة القيم بالفيفا بسوء التصرف بشأن بيع تذاكر كأس العالم واساءة استغلال نفقات السفر، ومحاولة بيع الحقوق التلفزيونية بأقل من قيمتها السوقية وافساد أدلة.

وعقب إقالته من منصبه في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي أوقف فالك في باديء الأمر لمدة 12 عاما قبل أن تتقلص إلى عشر سنوات بعد طعنه على ارتكاب مخالفات في يونيو/ حزيران الماضي.

ويلتقي ناصر الخليفي مع ممثلي الإدعاء في سويسرا الأسبوع المقبل للتحقيق معه في التحقيقات الجارية بشأن بيع حقوق البث الإعلامي لكأس العالم لكرة القدم.

وقال الخليفي لقناة “تشانيل بلاس” الفرنسية “لدي موعد يوم 25 تشرين الأول/اكتوبر، وسأتحدث مع السلطات السويسرية حينها، هذا كل ما في الأمر”.