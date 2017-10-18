جانجيسيتش لاعب هامبورغ يرقد في المستشفى بسبب عدوى فيروسية

أعلن نادي هامبورغ اليوم الأربعاء أنه سيفتقد جهود اللاعب الشاب فاسيلي جانجيسيتش في المباراة المرتقبة أمام بايرن ميونخ يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) ، بسبب إصابته بعدوى فيروسية.

وقال ينز تود مدير الكرة بنادي هامبورغ “إنه أمر مزعج للغاية بالنسبة له وكذلك لنا”، ولم يكشف عن طول فترة غياب اللاعب السويسري الشاب عن الملاعب.

ويأتي غياب جانجيسيتش، الذي يرقد في المستشفى، في الوقت الذي تحوم فيه الشكوك حول إمكانية مشاركة لاعب خط الوسط سجاد صالحوفيتش بسبب إصابته في الكاحل، بينما بات تاتسويا ايتو جاهزا للمشاركة.

وأوضح تود مدير الكرة بنادي هامبورغ الذي لم يحقق أي انتصار منذ مباراته في المرحلة الثانية من البوندسليغا “نحن بحاجة للمزيد من الحسم، لقد كنا قريبين من الفوز في المباراتين الماضيتين ، لكننا بحاجة إلى المزيد من الضغط.”