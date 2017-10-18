كافاني يثير الجدل مجددًا بتصريح صادم عن نيمار

جدد إدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلافه مع شريكه في هجوم الفريق نيمار عندما أعلن أنه لا يحبه وذلك خلال مقابلة تلفزيونية.

ويلعب متصدر الدوري الفرنسي، اليوم الأربعاء، على أرض أندرلخت البلجيكي في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، لكن مهاجم أوروغواي أعاد فتح الخلاف مع نيمار مجددا قبل هذه المباراة المهمة التي يحتاجها الفريق للاقتراب من التأهل لدور الستة عشر.

وظهر الخلاف بين المهاجمين القادمين من أمريكا الجنوبية خلال الفوز على ليون الشهر الماضي عندما اختلفا على تنفيذ ركلة جزاء للفريق طلب نيمار تسديدها، لكن كافاني تمسك برأيه وأمسك بالكرة قبله وسددها في العارضة، لكن الخلاف زال فيما بعد عندما سدد نيمار ركلة أخرى في مباراة بوردو.

وقال كافاني في مقابلة مع محطة SFR الفرنسية الرياضية عن نيمار: “نحن لسنا أصدقاء.. قضية ركلة الجزاء باتت من الماضي وهذه أشياء تحدث في كرة القدم.. يجب أن نحل مشكلتنا معا ونعمل كفريق واحد”.

وأضاف مهاجم أوروغواي: “نحن بحاجة لنصبح فريقا قويا ينافس على الألقاب كافة، لكننا لسنا بحاجة أن نصبح أنا ونيمار أصدقاء.. يجب التعامل باحترافية داخل الملعب وخارجه كل منا له حياته الخاصة”.

وعن تنفيذ ركلات الجزاء في المباريات المقبلة، قال كافاني: “هذا قرار المدرب لأنه سيقرر من الأفضل لتنفيذ الركلات خلال المباريات ويفكر في صالح الفريق.. لكن هل اتخذ المدرب القرار بالفعل.. لست أدري”.