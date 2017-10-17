هل يستثمر بايرن ميونخ أجواء عودة هاينكس؟

عندما يستضيف بايرن ميونخ بطل ألمانيا فريق سلتيك الاسكتلندي غدا الأربعاء في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ، يتطلع الفريق البافاري إلى استغلال الأجواء الإيجابية الهائلة التي صنعتها عودة المخضرم يوب هاينكس لمنصب المدير الفني ، في تحقيق انطلاقة جديدة قوية بالبطولة الأوروبية.

وعاد هاينكس، الذي قاد بايرن للتتويج بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال العام 2013 ، إلى تدريب الفريق البافاري مؤخرا، حيث حل مكان كارلو أنشيلوتي الذي أقيل عقب هزيمة بايرن أمام باريس سان جيرمان الفرنسي صفر / 3 في مباراته الماضية بالبطولة الأوروبية.

واستهل هاينكس /72 عاما/ مشوار العودة ، التي لم تكن متوقعة بعد أكثر من أربعة أعوام على رحيله من بايرن وعدم توليه أي منصب تدريبي آخر، بقيادة الفريق للفوز على فرايبورغ 5 / صفر يوم السبت الماضي في الدوري الألماني (بوندسليغا).

ويتطلع بايرن ميونخ وجماهيره إلى استثمار أجواء الصحوة التي صنعتها عودة هاينكس ، والانطلاق من جديد بتحقيق نتيجة جيدة أمام سلتيك في مباراة الغد على ملعب “أليانز أرينا”.

وستكون مباراة الغد هي الأولى لبايرن تحت قيادة هاينكس في دوري الأبطال منذ المباراة النهائية للبطولة في العام 2013 والتي انتهت بالفوز على بروسيا دورتموند 2 / 1 على ملعب ويمبلي.

وكانت تلك المباراة هي الثالثة في نهائي دوري الأبطال لهاينكس وشهدت اللقب الثاني له في البطولة الأوروبية ، حيث قاد ريال مدريد للتتويج باللقب في 1998 .

واتسم مران الفريق في الأيام الأولى تحت قيادة هاينكس بالتزام هائل من جانب اللاعبين في ظل عدم تهاون المدرب المخضرم إزاء أي تفاصيل وعدم سماحه بالتراخي.

وقال روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن إنه تحت قيادة هاينكس “كل تمريرة أو تسديدة في التدريبات تحمل أهمية.. علينا الحفاظ على التركيز طوال الوقت.”

كذلك صرح قلب الدفاع جيروم بواتينج لمجلة “كيكر” :”إنه يهدف لرفع كفاءة اللاعبين.”

وعلى الجانب الآخر ، يخوض سلتيك مباراة الغد بثقة عالية بعد أن تغلب على أندرلخت البلجيكي 3 / صفر في مباراته الماضية بالمجموعة الثانية ، وهي أفضل نتيجة يحققها خارج ملعبه في سجل مشاركاته بالبطولة الأوروبية ، وقال بواتينج إن بطل اسكتلندا سيشكل منافسا خطيرا.

وأضاف بواتينغ “ببساطة ، يجب علينا الدفاع بشكل جماعي والحفاظ على شباكنا نظيفة في النهاية.. وأشعر بالتفاؤل حيث أننا نتمتع بالكفاءة اللازمة في الهجوم.”

ويفتقد بايرن ميونخ في مباراة الغد جهود لاعب خط الوسط الدفاعي خافي مارتينيز الذي تعرض لإصابة في الكتف خلال المباراة أمام فرايبورغ ، وربما يحل مكانه غدا سيبستيان رودي.

وبات التشيلي الدولي أرتورو فيدال مستعدا للعودة بعد تعافيه من إصابة عضلية كما يتأهب النجم الهولندي آريين روبن للمباراة رقم 100 له في دوري الأبطال ، ورقم 60 له في البطولة بقميص بايرن.

وتجدر الإشارة إلى أن بايرن ميونخ لم يتلق أي هزيمة في آخر 11 مباراة له أمام الفرق الاسكتلندية ، بينما لم يحقق سلتيك أي انتصار خلال آخر سبع مباريات جمعته بفرق ألمانية.

وكانت المواجهة السابقة الوحيدة بين بايرن وسلتيك في موسم 2003 / 2004 في دور المجموعات بالبطولة ، وقد فاز بايرن ميونخ تحت قيادة المدرب أوتمار هيتزفيلد حينذاك 2 / 1 في ميونخ وتعادل سلبيا في غلاسغو.