الفيفا يكشف موقفه النهائي من احتجاج غانا ضد الحكم الجنوب أفريقي دانيال بينيت

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الشكوى المقدمة من الاتحاد الغاني للعبة ضد الحكم الجنوب أفريقي دانيال بينيت الذي أدار مباراة المنتخبين الغاني والأوغندي، والتي انتهت بالتعادل السلبي في السابع من أكتوبر الحالي ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018.

وكان الاتحاد الغاني قدّم طعنًا إلى الفيفا على طريقة إدارة الحكم للمباراة حيث ألغى هدفًا صحيحًا للمنتخب الغاني.

ورغم هذا، أكد الفيفا أنه لن يفتح أي تحقيق بهذا الشأن.

وقضت نتيجة التعادل على الأمل المتبقي للمنتخب الغاني في التأهل للمونديال، في حين انتزع المنتخب المصري بطاقة التأهل من نفس المجموعة (الخامسة) في اليوم التالي مباشرة بالفوز على ضيفه الكونغولي 2/1 في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة.

وتتأهل المنتخبات التي تتصدر المجموعات الخمس في التصفيات الأفريقية إلى النهائيات مباشرة.

وحتى الآن، تأهل منتخبا مصر، ونيجيريا من القارة الأفريقية، فيما ستحسم الجولة الأخيرة من التصفيات في نوفمبر المقبل بطاقات التأهل الثلاث الأخرى من هذه القارة إلى المونديال الروسي.