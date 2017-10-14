تسريب قمصان منتخبات البرازيل وألمانيا والأرجنتين في كأس العالم 2018 (صور)

سربت عدة وسائل إعلام عالمية قمصان بعض المنتخبات المشاركة بـكأس العالم 2018 في روسيا العام المقبل، بينها الأرجنتين، وألمانيا بطل العالم، وروسيا الدولة المضيفة.

ويزعم موقع “Footy Headlines” أن شركة “أديداس” الألمانية الشهيرة المنتجة للملابس والمستلزمات الرياضية كشفت عن قمصان منتخبات: ألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، والمكسيك، وروسيا، في المونديال المقبل.

ومن المقرر أن يتم عرض هذه القمصان للبيع الشهر المقبل، ولكن على المشجعين أن يحكموا بأنفسهم على القمصان الجديدة قبل شرائها بوقت كافٍ بعد تسريبها على الإنترنت.

ويحتوي قميص الأرجنتين الشهير على خطوط زرقاء وبيضاء كلاسيكية مستوحاة من قميص 1993، بينما يستمد قميص كولومبيا الجديد التصميم من مشاركة الفريق في مونديال إيطاليا 1990 بقيادة كارلوس فالديراما ذي الشعر الأشعث الكثيف، حيث يحوي القميص الجديد على خطوط كثيفة بالعرض حمراء وزرقاء.

وفي الوقت نفسه، استعانت ألمانيا بقميصها الذي تُوِّجت به بلقب مونديال 1990 بقيادة لوثر ماتيوس ورودي فولر وآندرياس بريمي في القميص الجديد حيث تسعى إلى لقبها الخامس في المونديال.

واختارت المكسيك تصفيات كأس العالم 1994 كوحي لقميصها الجديد في مونديال روسيا، بينما استعانت روسيا بقميصها في أمم أوروبا 1988.

وستنطلق كأس العالم في روسيا في 14 يونيو من العام المقبل، على أن تقام المباراة النهائية في 15 يوليو، ويعد المنتخب البرازيلي أحد المرشحين الأبرز للتتويج باللقب إلى جوار ألمانيا، وفرنسا.