المغرب يكشف قريبًا تفاصيل عرض استضافة كأس العالم 2026

قال الاتحاد المغربي لكرة القدم إنه سيكشف قريبًا تفاصيل عرض استضافة المغرب لنهائيات كأس العالم 2026 بعدما قدّم ملف الترشيح في مقر الاتحاد الدولي (الفيفا) في زوريخ أمس الجمعة.

وقال محمد مقروف المتحدث باسم الاتحاد المغربي لرويترز: “بالفعل قدّمنا الملف الرسمي لترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026 في مقر الفيفا، والذي يتضمن التزامات، وتعهدات، وضمانات حكومية، بعد أن كان الاتصال الأول مع الفيفا مجرد إعلان عن النوايا”.

وأعلن المغرب في أغسطس الماضي التقدم بطلب في اللحظات الأخيرة لتنظيم نهائيات كأس العالم 2026 لينافس ملفًا مشتركًا للولايات المتحدة، والمكسيك، وكندا.

وأضاف مقروف:”سيتم تشكيل لجنة الترشيح المحلية قريبًا، وستعقد ندوة صحفية للكشف عن جميع التفاصيل المرتبطة بهذا الترشيح، والمدن، والملاعب المرشحة لاحتضان الحدث”.

وقال الاتحاد المغربي إن “طارق ناجم” أمين عام الاتحاد سلّم ملف ترشيح المغرب للأمينة العامة للفيفا “فاطمة سامورا” ولجنة الترشيحات في زوريخ بعد مراسلات مع الفيفا عبر البريد الإلكتروني خلال الأشهر الماضية.

وستشهد نسخة 2026 زيادة عدد الفرق المشاركة إلى 48 لأول مرة.

وهذه خامس مرة يترشح فيها المغرب لاستضافة النهائيات بعد نسخ 1994 و1998 و2006 و2010.

واحتل المغرب المركز الثاني خلف الولايات المتحدة في 1994، وخلف فرنسا في 1998، وخسر بفارق ضئيل أمام جنوب أفريقيا في 2010 وهي النسخة الوحيدة التي أُقيمت في أفريقيا.

وستتخذ الجمعية العمومية للفيفا القرار النهائي في موسكو في 13 يونيو 2018.

وعبّر “رشيد الطالبي العلمي” وزير الشباب والرياضة المغربي خلال تصريحات لـ”رويترز” في أغسطس الماضي عن ثقته بأن فرص بلاده في استضافة كأس العالم “قوية جدًا”.

وأضاف الطالبي العلمي:”التقدم بالطلب المغربي جاء عن اقتناع، وشجعنا على ذلك تغيير نظام التصويت على استضافة كأس العالم، فلم تعد اللجنة التنفيذية للفيفا تتحكم به كما كان يحدث سابقًا،بل سيتم طرح الأمر على الجمعية العمومية للفيفا للتصويت قبل افتتاح كأس العالم 2018 في روسيا”.

وقال الاتحاد الأفريقي للعبة، الذي يضم 54 من إجمالي 211 عضوًا بالفيفا، إنه سيدعم طلب المغرب.