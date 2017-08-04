مصر ترفض منافسة المغرب على كأس العالم 2026

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبوريدة عدم منافسة المغرب على طلب استضافة تنظيم كأس العالم عام 2026 بسبب عدم جاهزية مصر لاستضافة البطولة التي سيشارك فيها 40 منتخبًا.

وقال مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم لشبكة “إرم نيوز”: “رفض هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم تقديم ملف لاستضافة مونديال كأس العالم 2026 بمصر رغم أن حازم إمام عضو مجلس الجبلاية، سبق وأكد أن هناك اقتراحًا بالتقدم بملف لاستضافة مونديال 2026.

وأضاف المصدر: “الاتحاد المصري تراجع عن استضافة المونديال ؛ مفضّلًا عدم منافسة المغرب وقرر التجهيز لبطولة مقبلة والاهتمام بتطوير البنية التحتية والتجهيز من الآن لاستضافة كأس العالم وعدم تكرار فضيحة مونديال 2010 التي أُقيمت بجنوب أفريقيا وحصول الملف المصري و قتها على صفر في التصويت.

من جانب آخر، منع الاتحاد الدولي لكرة القدم، “فيفا”، الاتحاد المصري لكرة القدم من تطبيق خاصية حكم الفيديو في مباراتي الزمالك أمام المصري، و الأهلي أمام سموحة في الدور قبل النهائي لكأس مصر في اللقاءين المقرر لهما 8 و 9 أغسطس الجاري.

جاء هذا القرار بعد موافقة الاتحاد الدولي على تطبيق حكم الفيديو على الأسبوع الأخير لمباريات الدوري الممتاز والذي حسمه الأهلي لصالحه للمرة الـ 39 في تاريخه، حيث يشترط تطبيق حكم الفيديو في كأس مصر إرسال خطاب للفيفا والحصول على الموافقة.