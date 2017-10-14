الفرنسي باتريك فييرا يرفض تدريب المنتخب الأمريكي

أكد الفرنسي باتريك فييرا مدرب نيويورك سيتي أنه غير مؤهل لتدريب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية خلفًا للأمريكي بروس أرينا الذي قدّم استقالته بعد الفشل في التأهل لكأس العالم روسيا 2018.

وكانت عدة وسائل إعلام أمريكية رشَّحت الدولي الفرنسي السابق لقيادة المنتخب الأمريكي بعدما قاد فريق نيويورك سيتي العام الماضي بشكل جيد، وكان مرشحًا لجائزة أفضل مدرب في الدوري الأمريكي للمحترفين في كرة القدم.

وقال فييرا تعليقًا على ترشيحه لخلافة بروس أرينا: “إنه ترشيح يسعدني، لكنني لست جاهزًا بعد، فتدريب منتخب يحتاج أن تعرف الدوري، واللاعبين، وأسلوب التسيير وطريقة تدبيره، وهناك مرشحون أفضل منّي”.

وقاد “فييرا” نيويورك سيتي إلى نصف نهائي منطقة الشرق السنة الماضية، واعتُبر من أفضل مدربي الدوري الأمريكي للمحترفين في كرة القدم، لكنه لا يرى نفسه مدربًا للمنتخب الأمريكي، وقال: “لا أعرف بصدق فيما ما يفكر الآخرون حولي، لكن ما يمكن قوله إنني لست الشخص المناسب للمهمة”.

ولعب “فييرا” لأندية: كان الفرنسي، وميلان، ويوفنتوس، وإنتر ميلان، في إيطاليا وآرسنال، ومانشستر سيتي في إنجلترا، كما فاز برفقة المنتخب الفرنسي بكأس العالم 1998، وأمم أوروبا 2000، وكأس القارات 2001 و2003.

كما فاز برفقة آرسنال بلقب الدوري الإنجليزي 3 مرات، وبلقب الدوري الإيطالي 5 مرات برفقة كل من ميلان، وإنتر ميلان.