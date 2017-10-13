رسميًا.. فيفا يبدأ التحقيق مع القطري ناصر الخليفي مالك مجموعة “بي إن سبورتس”

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تحقيقًا أوليًا بحق الرئيس التنفيذي لمجموعة “بي إن سبورتس”، ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، القطري ناصر الخليفي، في أعقاب التحقيق السويسري بحقه حول شبهات فساد تتعلق بحقوق البث التلفزيوني لمباريات كأس العالم.

وأوضح المتحدث باسم لجنة الأخلاق التابعة لفيفا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية: “فُتح أمس الخميس تحقيق أولي بحق ناصر الخليفي”.

يأتي ذلك بعد ساعات من كشف مكتب المدعي العام السويسري فتح تحقيق بحق الخليفي والأمين العام السابق لفيفا جيروم فالكه، الموقوف عن مزاولة أي نشاط كروي على خلفية قضايا فساد أخرى.