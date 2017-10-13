الشرطة الإيطالية تكشف “رشوة” ناصر الخليفي للأمين العام السابق لـ”فيفا”

أعلنت الشرطة الإيطالية، اليوم الجمعة، أن الرئيس التنفيذي لمجموعة “بي إن سبورتس” ورئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، القطري ناصر الخليفي، وضع فيلا في سردينيا بتصرف الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جيروم فالكه، وهو ما يعد رشوة.

وغداة إعلان المدعي العام السويسري فتح تحقيق بشأن الخليفي وفالكه على خلفية منح حقوق بث مباريات المونديال، أكدت الشرطة الإيطالية تفتيش ومصادرة فيلا في سردينيا كانت تشكل وسيلة فساد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأوضحت الشرطة أن “الفيلا الواقعة في منطقة بورتو تشيرفو، والتي تقدر قيمتها بنحو سبعة ملايين يورو، شكلت وسيلة فساد استخدمها ناصر الخليفي لصالح فالكه، من أجل الحصول على حقوق النقل التلفزيوني العائد الى كأس العالم لكرة القدم بين 2018 و2030”.