جيروم فالك يرد على أنباء حصوله على امتيازات من ناصر الخليفي

نفى جيروم فالك الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أنه تلقى أي “امتيازات ليست من حقه” من ناصر الخليفي الرئيس التنفيذي لمجموعة beINSPORTS الإعلامية المملوكة لأطراف قطرية، ورئيس نادي باريس سان جيرمان المنافس في الدوري الفرنسي لكرة القدم بعد أن بدأت سلطات الادعاء السويسرية تحقيقات جنائية بهذا الخصوص.

وقال مكتب الادعاء العام في سويسرا، أمس الخميس، إنه يُشتبه بتلقي فالك “امتيازات ليست من حقه” من الخليفي فيما يتصل بمنح حقوق بث كأس العالم 2026 و2030.

ونقلت صحيفة “ليكيب” الرياضية الفرنسية عن فالك قوله اليوم الجمعة: “أودّ فقط القول إن هذا غير صحيح، ولم أفعل ذلك مطلقًا، لم أحصل قط على أي شيء مقابل أي شيء”.

وأضاف فالك:”أنفي الاتهامات الموجهة لي أو لناصر، ولم أحصل على أي شيء من ناصر، وبوسعي تأكيد ذلك، ولم يكن هناك أي تبادل بيني وبين ناصر مطلقًا”.

وكان فالك الذراع اليمنى للسويسري سيب بلاتر عندما كان الأخير رئيسًا للفيفا.

ونفت مجموعة beINSPORTS ارتكاب أي مخالفات من هذا القبيل قائلة إنها تتعاون مع التحقيقات.