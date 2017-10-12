كاكا يعلن رحيله عن دوري كرة القدم الأمريكي

أعلن اللاعب البرازيلي ريكاردو كاكا ،أمس الأربعاء، أنه سيترك نادي أورلاندو سيتي الأمريكي ،وسيرحل عن الدوري الأمريكي لكرة القدم ،عندما ينتهي تعاقده في كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وأوضح كاكا ،خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أمس ،برفقة مالك نادي أورلاندو، فلافيو أوجوستو، والمدير التنفيذي اليكس ليتاو، أنه سيرحل عن النادي الأمريكي، ولكن هذا لا يعني أنه سيعتزل كرة القدم.

وقال لاعب الوسط السابق لناديي أيه سي ميلان ،وريال مدريد: “عدم التجديد مع أورلاندو ،هو قراري الوحيد في هذه اللحظة، ولا أعلم ما سوف يحدث (في المستقبل)”.

وبدأ كاكا مشواره بالتألق بين صفوف نادي ساو باولو البرازيلي ،لينتقل بعد ذلك لميلان الإيطالي ،ويصبح أحد أبرز اللاعبين في العالم، ثم توج بالكرة الذهبية في 2007 والتي تمنح لأفضل لاعب في العالم.

وانتقل النجم البرازيلي إلى ريال مدريد الإسباني في 2009 ،في صفقة ضخمة كلفت عدة ملايين من الدولارات، ولكنه لم يصل لنفس التألق الذي ظهر به مع النادي الإيطالي.

وانضم كاكا إلى أورلاندو سيتي، بعد فترة قصيرة قضاها مع ساو باولو في 2014، قبل ثلاثة مواسم وسجل معه 24 هدفًا في 73 مباراة.

وبعد أن انتفت حظوظه في التأهل إلى الدور النهائي، سيخوض نادي أورلاندو سيتي المباراتين المتبقيتين له في الدور التمهيدي لبطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم، واللتين ستكونان الأخيريتين للنجم البرازيلي قبل رحيله.

ورغم قراره بالرحيل، ترك كاكا الباب مفتوحًا لعودته مرة أخرى للنادي الأمريكي ،ليتبوأ أحد المناصب أو كمدير فني.

وأكد كاكا أنه وصل إلى الخامسة والثلاثين من العمر ،وأن تعافيه من الإصابات يستغرق وقتًا أطول من ذي قبل ،وأنه يجب أن يفكر بطريقة مختلفة في الوقت الحالي، كما أعرب عن أمنيته باتباع خطوات اللاعب الفرنسي السابق زين الدين زيدان، الذي بدأ مسيرة ناجحة كمدرب مع ريال مدريد بعد اعتزاله.