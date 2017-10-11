هل تؤدي هذه الواقعة لإعادة مباراة أمريكا وبنما؟ (فيديو)

حدثت سابقة لأول مرة بإعادة مباراة في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا قد تستغلها الولايات المتحدة وتعيد مباراتها مع بنما التي تأهلت للمونديال لأول مرة في تاريخها.

وقرر الاتحاد الدولي (الفيفا) إعادة مباراة جنوب افريقيا والسنغال التي انتهت لصالح جنوب افريقيا بهدفين مقابل هدف ضمن التصفيات العام الماضي بسبب خطأ تحكيمي.

ففي نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، واجهت جنوب افريقيا السنغال وفازت بفضل ركلة جزاء غير موجودة احتسبها الحكم بعدما لمست الكرة ركبتي أحد مدافعي السنغال بينما احتسبها الحكم ركلة جزاء.

وقد أوقف الفيفا الحكم مدى الحياة بسبب انتهاكه للقواعد التأديبية للاتحاد حيث “تأثير على النتائج” وستعاد هذه المباراة التي ستحسم بشكل كبير المتأهل بين الفريقين إلى مونديال روسيا العام المقبل.

وستعاد هذه المباراة الشهر المقبل في جنوب افريقيا قبل أن تستضيف السنغال منافستها في اخر مباراة بالمجموعة الخامسة من التصفيات الافريقية.

وحجز هدف متأخر سجله رومان توريس لبنما بطاقة التأهل لكأس العالم لأول فجر الأربعاء بعد الفوز 2-1 على كوستاريكا بينما ستغيب الولايات المتحدة عن النهائيات لأول مرة منذ 1986 بعد تفوق هندوراس عليها لتنتزع المركز المؤهل لملحق التصفيات.

ويمكن للولايات المتحدة أن تستند على واقعة حدثت في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما شن الفريق هجمة من الناحية اليمنى لتخرج الكرة إلى رمية تماس وفي محاولة أحد لاعبي امريكا الحصول على الكرة لتنفيذ الرمية وجد أحد الصبية الذين يجمعون الكرات يسدد الكرة في المدرجات ويحرم اللاعب الأمريكي من الحصول على الكرة.

لكن الأمر المثير حقا هو هل سيجد الفيفا هذا السبب كافيا لاتخاذ موقفا حازما ضد بنما قد يؤدي إلى إعادة المباراة؟