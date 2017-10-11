بعد التأهل للمونديال.. رئيس بنما يعلن الخميس “يوم عطلة وطنيًا”

أعلن خوان كارلوس فاريلا، رئيس بنما، يوم غدٍ الخميس، “يوم عطلة وطنيًا” احتفالًا بتأهل منتخب كرة القدم التاريخي إلى نهائيات مونديال 2018 في روسيا.

وغرد فاريلا على “تويتر” قائلًا: “إنه يوم تاريخي للبلاد. غدًا الخميس سيكون يوم عطلة وطنيًا لعمال القطاعين العام والخاص”.

وعادت بنما من بعيد وهزمت كوستاريكا 2-1 فجر الأربعاء، في الجولة الأخيرة من تصفيات اتحاد الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي)، وحجزت بطاقة التأهل المباشر الثالثة لأول مرة في تاريخها، وأخرجت في الوقت نفسه الولايات المتحدة التي كانت مرشحة بقوة للتأهل.

وقال فاريلا بعد المباراة التي أقيمت على ملعب روميل فرنانديز في العاصمة: “اليوم الكواكب لعبت عليكم ألا تفقدوا الإيمان”.

ولا تعد كرة القدم من الرياضات الرائجة في بنما، خلافًا لما هي عليه حال البيسبول والملاكمة.