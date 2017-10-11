رسميًا.. البرتغالي لويس فيغو سفيرًا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)

انضم النجم البرتغالي لويس فيغو لمنظومة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، حيث قرر الاتحاد تعيينه مستشارًا وسفيرًا له، حسبما أعلن اليوم الأربعاء.

وسيقوم فيغو /44 عامًا/ بالعمل على تطوير مختلف الجوانب التقنية للعبة، كما سيصبح عضوًا بارزًا في برنامج سفراء يويفا.

وخلال مسيرته كلاعب، شارك فيغو في 127 مباراة دولية مع منتخب بلاده، فيما توج بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريق ريال مدريد الإسباني، وكأس الكؤوس الأوروبية (قبل إلغائها) مع برشلونة الإسباني، وحصل على جائزة الكرة الذهبية، التي يتم منحها لأفضل لاعب في العالم عام 2000.

وصرح أليكسندر سيفرين، رئيس يويفا: “فيغو كان لاعبًا رائعًا، واتسمت تصرفاته بالمثالية سواء داخل الملعب أو خارجه”.

وأضاف سيفيرين: “إنه شخصية تحظى باحترام كبير، ويسرني للغاية أن ينضم إلى فريقنا، وستكون خبرته الهائلة في كرة القدم ذات قيمة كبيرة للغاية بالنسبة ليويفا”.