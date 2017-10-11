بعد صعود 23 منتخبًا.. بدء ظهور أبرز ملامح كأس العالم 2018

بدأت تتشكل ملامح مونديال روسيا المقبل 2018، وذلك بعد خوض جولة حاسمة من التصفيات المؤهلة.

وشهدت التصفيات في القارات الست ،مفاجآت كبيرة أدى لسقوط منتخبات عريقة ،وفشلها في التأهل للنهائيات، كما اهتزت منتخبات قوية، وانتظرت الجولة الأخيرة لبلوغ النهائيات.

وتأهلت 7 من المنتخبات الفائزة بكأس العالم للنهائيات، وهي البرازيل وألمانيا والأوروغواي والأرجنتين وفرنسا وإنجلترا وإسبانيا، بينما يحتاج المنتخب الإيطالي صاحب الأربعة ألقاب في كأس العالم للمرور من الملحق الأوروبي ليبلغ النهائيات.

وعلى مستوى أبطال القارات الست، تمكن المنتخب البرتغالي، بطل أوروبا، من بلوغ النهائيات وهو البطل القاري الوحيد الذي ضمن التأهل قبل لقاءات الملحق المقررة الشهر المقبل.

المنتخب الإيطالي متعطش لاستعادة الثقة قبل الملحق المؤهل للمونديال https://t.co/ZpKZpBGlxJ pic.twitter.com/W3PIQyV499 — إرم سبورت (@EremSports) October 11, 2017

وخرج من التصفيات بطل أفريقيا منتخب الكاميرون ،ومنتخب التشيلي بطل أمريكا الجنوبية ،ومنتخب الولايات المتحدة الأمريكية بطل الكونكاكاف.

فيما تنتظر نيوزيلندا بطلة أوقيانوسيا ،وأستراليا بطلة آسيا الملحق لبلوغ النهائيات.

وتبدو مهمة نيوزيلندا صعبة ؛لكونها ستواجه بيرو خامس أمريكا الجنوبية ،وتلعب لقاء الإياب خارج قواعدها أمام منتخب قدم خلال تصفيات المونديال مستوى مميزًا وقارع الكبار.

بينما تحتاج أستراليا لمهمة أقل صعوبة في مواجهة هندوراس رابع تصفيات أمريكا الشمالية ،وتملك امتياز لعب لقاء الإياب على أرضها.

ميسي: عدم تأهل الأرجنتين للمونديال كان سيكون ضربًا من الجنون https://t.co/igE5O4hXlY pic.twitter.com/spNuUSwRGE — إرم سبورت (@EremSports) October 11, 2017

وفيما يلي قائمة بالدول التي ضمنت التأهل لنهائيات كأس العالم العام المقبل في روسيا ،بعد انتهاء مباريات التصفيات الليلة الماضية.

* أوروبا

روسيا (الدولة المضيفة)

فرنسا

البرتغال

ألمانيا

صربيا

بولندا

إنجلترا

إسبانيا

بلجيكا

أيسلندا

* أمريكا الجنوبية

البرازيل

أوروغواي

الأرجنتين

كولومبيا

* أفريقيا

نيجيريا

مصر

* أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي

المكسيك

كوستاريكا

بنما

* آسيا

إيران

اليابان

كوريا الجنوبية

السعودية

– ملحق التصفيات

* أوروبا

سويسرا

إيطاليا

الدنمارك

كرواتيا

السويد

أيرلندا الشمالية

اليونان

أيرلندا

تسحب القرعة يوم الـ17 من أكتوبر / تشرين الأول، وستكون أفضل أربع فرق في التصنيف العالمي مصنفة أولًا، وستقام جولة الذهاب في الفترة من الـ9 – الـ11 من نوفمبر / تشرين الثاني، والإياب من الـ12- الـ14 من نوفمبر.

سيتأهل الفائز من كل مواجهة إلى كأس العالم.

– الملحق العالمي

نيوزيلندا مع بيرو

أستراليا مع هندوراس

ستقام المواجهات من مباراتي ذهاب وعودة في الفترة من الـ6- الـ14 نوفمبر / تشرين الثاني، وسيتأهل الفائز في النتيجة الإجمالية إلى كأس العالم.