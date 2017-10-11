بيتزي لن يستمر في تدريب تشيلي بعد الفشل في التأهل لكأس العالم

ذكرت وسائل إعلام محلية أن خوان أنطونيو بيتزي أكد أنه لن يستمر في تدريب منتخب تشيلي بعد ساعات من خسارة فريقه 3-صفر أمام البرازيل ليفشل في التأهل لكأس العالم لكرة القدم 2018.

وكان عقد بيتزي ينتهي بنهاية التصفيات، وبعد احتلال تشيلي المركز السادس بين 10 فرق، خارج المراكز المؤهلة لنهائيات روسيا، قال إنه لا يوجد سبب لمناقشة توقيع عقد جديد.

وقال بيتزي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تشيلية وأكدها لاعب الوسط المخضرم غاري ميديل: “لن أستمر في تدريب تشيلي”.

وقاد بيتزي، البالغ 49 عامًا، المنتخب التشيلي لإحراز لقب كأس كوبا أمريكا في 2016 لكن فريقه المتقدم في السن واجه صعوبات في المراحل الأخيرة من التصفيات وفاز مرتين فقط في مبارياته الست الأخيرة.

وهناك العديد من الأسماء الكبيرة في الفريق، بما في ذلك كلاوديو برافو وارتورو فيدال وميديل، في الثلاثينات من العمر بالفعل وتبدو هزيمة الثلاثاء في ساو باولو بمثابة نهاية لمشوار التشكيلة الأكثر نجاحًا في تاريخ البلاد.