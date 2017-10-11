مدرب الأرجنتين: ميسي أفضل لاعب عبر التاريخ

أكد خورخي سامباولي، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، أن نجم وقائد فريقه ليونيل ميسي، صاحب الأهداف الثلاثة للأرجنتين في المباراة ،التي فازت بها الأخيرة 3 / 1 على الإكوادور، فجر اليوم الأربعاء، هو أفضل لاعب عبر التاريخ.

وقال سامباولي ،خلال المؤتمر الصحافي، الذي أعقب المباراة، التي لُعبت ضمن منافسات المرحلة الأخيرة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018: “كرة القدم تدين لميسي بالتأهل، لقد حظينا بإمكانية مساعدته على التواجد بكأس العالم، إنه اللاعب الأفضل في التاريخ، تمتلكني مشاعر رائعة بالتواجد مع هذه المجموعة بالقرب منه”.

ويرى المدرب الأرجنتيني أن منتخب بلاده حقق الفوز على مضيفه الإكوادوري ،بعد أن بسط سيطرته على مجريات اللقاء، الذي فتح الطريق لفريقه نحو حسم تأهله إلى مونديال روسيا.

وأضاف: “الأرجنتين أظهرت تفوقًا كبيرًا في أجواء صعبة ،كما هو الحال في كيتو (عاصمة الإكوادور)، الفضل يعود للاعبين في تحقيق الفوز”.

وأكد سامباولي أنه رغم تقدم الإكوادور في النتيجة بهدف نظيف في بداية المباراة، تمكن المنتخب الأرجنتيني من السيطرة على مجريات اللعب بشكل لافت.

وتابع المدير الفني للأرجنتين: “الأرجنتين قطعت خطوة نحو بطولة جديدة من بطولات كأس العالم، وأتمنى من خلال الاستعدادات أن نتمتع بقدرة على التنافس كما هو الحال اليوم، يجب أن أعمل بجد من أجل ما هو قادم”.

وتحدث سامباولي أيضًا عن إخفاق منتخب تشيلي، الذي كان يتولى تدريبه في وقت سابق، في الصعود إلى المونديال، واختتم: “أشعر ببعض الحزن من أجل مجموعة اللاعبين الذين عملت معهم مثل أرتورو فيدال واليكسيس سانشيز، الذين صعدوا بتشيلي إلى أعلى المستويات، من المؤكد أنهم سينهضون سريعًا لأنهم يتمتعون بالشخصية والشجاعة”.