ميسي: عدم تأهل الأرجنتين للمونديال كان سيكون ضربًا من الجنون

احتفى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ،بتأهل منتخب بلاده إلى بطولة كأس العالم 2018 بروسيا ،بعد تغلبه 3 / 1 على مضيفه منتخب الإكوادور، فجر اليوم الأربعاء، معتبرًا أن عدم تأهل الأرجنتين كان سيكون ضربًا من الجنون.

وقال ميسي ،الذي سجل الأهداف الثلاثة للأرجنتين في المباراة: “لقد تأهلنا مباشرة ،وسارت الأمور بشكل جيد للغاية، لم نكن نستحق أن نغيب عن كأس العالم بعد كل ما مررنا به في هذه التصفيات، هذه المجموعة من اللاعبين كانت تستحق التأهل ،وهذا ما كنا نسعى إليه”.

وأضاف نجم برشلونة الإسباني: “لقد بدأنا المباراة متأخرين في النتيجة، وهذا جعل الأمور أكثر صعوبة في مواجهتنا ؛لأنه ليس من السهل اللعب هنا، لقد ثارت الكثير من الأمور في رأسي ؛لأن البداية بهذا الشكل كانت بمثابة ضربة قوية جدًا، ولكننا نهضنا مرة أخرى ،بشكل جيد للغاية، ولحسن الحظ أن الأمور سارت على ما يرام”.

وتابع: “اليوم نشعر بالهدوء، لقد حققنا الهدف الأهم، لقد كان الوقت الذي ابتعدنا فيه عن الصحافة والناس مفيدًا ؛لكي نقترب من بعضنا أكثر، بعد هذا أرغب في أن نتحد جميعًا، نرغب في أن تسير الأمور معنا على نحو جيد في المنتخب، نرغب في الاستمتاع”.

واعترف قائد الأرجنتين أن منتخب “التانغو” كان لا بد أن يتأهل قبل المرحلة الأخيرة من التصفيات.

وقال: “كنا نستحق شيئًا أكبر، لقد كانت هناك تغييرات في المدربين ،وكان من الصعب دائمًا البدء من الصفر ،والتأقلم على فكر جديد”.

وكشف ميسي أنه كان خائفًا من عدم تأهل الأرجنتين، وأكمل قائلًا: “كان سيكون ضربًا من الجنون بالنسبة لنا وبالنسبة للجميع”.

وتابع: “لقد أصبحنا في بؤرة الجدل منذ وقت طويل ،بعيدًا عن المباريات النهائية الثلاث التي لعبناها ،والتي كنا نستحق الفوز بإحداها على الأقل”.

وتابع النجم الأرجنتيني ،الذي أصبح الهداف التاريخي لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال برصيد 21 هدفًا: “كان بإمكاننا الفوز على أوروغواي وبيرو، لقد أقحمنا أنفسنا بأيدينا في هذه الفوضى”.

واختتم ميسي: “المنتخب سوف يتطور، سيكون شيئًا آخر، التأهل منحنا تحررًا ،وهذه المجموعة سوف تستخرج أشياء إيجابية للغاية من كل هذا”.

من جانبه، قال خافيير ماسكيرانو، أن مواطنه ليونيل ميسي “أثبت مرة أخرى أنه مالك هذه اللعبة”.

وقال ماسكيرانو، نجم برشلونة الإسباني، بعد المباراة متحدثًا عن زميله في المنتخب الأرجنتيني: “ليو أثبت مرة أخرى أنه مالك هذه اللعبة، عندما يكون بهذا الشكل ،ويتمتع بهذه القدرة فلا يوجد إطار يمكنه أن يحتويه”.

واعترف ماسكيرانو أنه لو لم تصل الأرجنتين إلى المونديال “كان هذا سيعني بالنسبة للكثيرين نهاية تاريخهم”، في إشارة إلى إمكانية اعتزال العديد من اللاعبين في المنتخب الأرجنتيني.

واختتم: “بفضل الرب لم يحدث هذا، أتمنى أن نحلل ما حدث في هذه السنوات الثلاث ،ونعيد بناء الكرة الأرجنتينية”.