عناق حار وغناء في ليلة استثنائية للأرجنتين.. شاهد كل ما قدمه الأسطورة ميسي في ليلة التأهل

احتفل ليونيل ميسي وزملاؤه من نجوم المنتخب الأرجنتينى بالتأهل لكأس العالم، مع الجماهير الأرجنتينية التى حضرت إلى مدينة “كيتو” في الإكوادور، لحضور المباراة الحاسمة بين التانغو وأصحاب الأرض، في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم في روسيا 2018.

وعقب انتهاء المباراة توجه ميسي وزملاؤه نحو الجماهير، وخلع كل منهم قميصه وألقوا بها للجماهير، التي ظلت تهتف بشدة للاعبين، وثار جنونهم تحديداً عندما خلع ميسي قميصه.

وأظهرت لقطات ما بعد المباراة عناقًا حارًا بين ميسي وتابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، والذي انتظر “البرغوث” أمام غرفة خلع الملابس لتهنئته على إنقاذه سمعة الكرة الأرجنتينية في ظل معاناة شديدة تعيشها هذه الأيام.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات عديدة لاحتفالات اللاعبين داخل غرفة خلع الملابس وسط أغاني وأهازيج صاخبة في مشهد لم يعتاده الجمهور من ميسي، والذي ظهرت عليه الفرحة الشديدة وسط غنائه مع زملائه.

المباراة التي انتهت بتقدم الأرجنتين 3-1 شهدت تسجيل الهاتريك الأغلى للبرغوث ميسي في مسيرته مع منتخب بلاده في التصفيات التي كانت غير موفقة للتانغو بشكل عام حيث كان حتى الجولة الأخيرة خارج دائرة الفرق الـ5 الأولى المتأهلة عن قارة أمريكا الجنوبية.

فرحة ارجنتين ميسي بعد التأهل للمونديال pic.twitter.com/N28wFdvb3t — Super Culé (@SuperA7mado) October 11, 2017

ميسي الذي يؤخذ عليه أنه يقدم أداء مغايرًا وسلبيا مع المنتخب مقارنة بمسيرته مع ناديه برشلونة، غيّر هذه الانطباع تمامًا بعد أخذه المبادرة وقيادته لزملائه الضائعين بمفرده في المباراة مسجلا 3 أهداف وبمجهود فردي في الدقائق 11 و 18 و 62.

???? امام غرفة الملابس، تابيا رئيس الاتحاد الارجنتيني لكرة القدم ينتظر الاسطورة وعناق حار بين الاثنين. pic.twitter.com/J8elAbKaZS — Eyad????BarcaArabNet (@eyad0barca) October 11, 2017

وارتقت الأرجنتين إلى المركز الثالث في التصفيات خلف البرازيل والأوروغواي برصيد 28 نقطة.

???? ميسي يلقي بقميصه للجماهير الارجنتينية التي حضرت في كييتو لمتابعة المنتخب الوطني. pic.twitter.com/7SPJOcT42s — BarcaArabNet (@BarcaArabNet) October 11, 2017