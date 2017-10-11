هاتريك ميسي يقود الأرجنتين لمرافقة أوروغواي وكولومبيا إلى كأس العالم والبيرو تنتظر الملحق (فيديو)

المصدر: د -ب-أ

ارتدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ثوب الإنقاذ مجددا وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم بالفوز الثمين 3 / 1 على مضيفه الإكوادوري مساء الثلاثاء (صباح اليوم الأربعاء بتوقيت جرينتش في الجولة الأخيرة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم.

كما لحق منتخبا أوروغواي وكولومبيا بركب المتأهلين إثر فوز الأول على نظيره البوليفي 4 / 2 وتعادل الثاني مع مضيفه البيروفي 1 / 1 في نفس الجولة التي شهدت أيضا فوز المنتخب البرازيلي على نظيره التشيلي 3 / صفر وخسارة باراجواي أمام ضيفتها فنزويلا صفر / 1 .

وكان المنتخب البرازيلي حجز مقعده في النهائيات مبكرا بينما انتزعت منتخبات أوروغواي وكولومبيا والأرجنتين مقاعدها في المونديال من خلال الجولة الثامنة عشر الأخيرة واحتل منتخب البيرو المركز الخامس لتظل فرصة الفريق قائمة في التأهل للمونديال من خلال الملحق العالمي الذي يلتقي فيه المنتخب النيوزيلندي بطل اتحاد أوقيانوسيا.

وتمكن الأرجنتيني ليونيل ميسي من إحراز ثلاثة أهداف “هاتريك”، ليقود منتخب بلاده إلى موسكو حيث الحدث العالمي الأبرز.

بدأت المباراة بصاعقة من منتخب الإكوادور، الذي فاجأ نظيره الأرجنتيني بهدف مبكر في الثانية 34، وقبل مرور دقيقة واحدة من المباراة.

وضغط المنتخب الأرجنتيني حتى نجح ميسي في إدراك التعادل لمنتخبه في الدقية 15، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 20.

وفي الشوط الثاني نجح ميسي في إحراز الهدف الثالث له ولفريقه في الدقيقة 63.

الاسطوررررررررررة ليو ميسي pic.twitter.com/T4ahYRC6J3 — FCBW Media (@FCBW_Media01) ١٠ أكتوبر، ٢٠١٧