مباراة الأرجنتين و الإكوادور.. ميسي يسجل هدفين رائعين لينقذ التانغو من هدف مفاجئ‎ (فيديو)

مباراة الأرجنتين و الإكوادور.. ميسي يسجل هدفين رائعين لينقذ التانغو من هدف مفاجئ‎ (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

صعق منتخب الإكوادور نظيره الأرجنتيني بهدف مبكر في الثانية 34، وقبل مرور دقيقة واحدة من المباراة، قبل أن يرد ليونيل ميسي بهدف التعادل في الدقيقة 15.

وتقام مباراة الأرجنتين والإكوادور بملعب الأخير ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وبدأت المبارة ونجح روماريو إيبارا في إحراز الهدف الأول في الثانية 34.

وضغط المنتخب الأرجنتيني حتى نجح ميسي في إدراك التعادل لمنتخبه في الدقية 15، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 20.

وتحتل الأرجنتين المركز السادس في مجموعة أمريكيا الجنوبية، وتحتاج إلى الفوز بأي نتيجة لضمان الصعود للمونديال.

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