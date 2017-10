مباراة الأرجنتين و الإكوادور.. ميسي يسجل هدفين رائعين لينقذ التانغو من هدف مفاجئ‎ (فيديو)

صعق منتخب الإكوادور نظيره الأرجنتيني بهدف مبكر في الثانية 34، وقبل مرور دقيقة واحدة من المباراة، قبل أن يرد ليونيل ميسي بهدف التعادل في الدقيقة 15.

وتقام مباراة الأرجنتين والإكوادور بملعب الأخير ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وبدأت المبارة ونجح روماريو إيبارا في إحراز الهدف الأول في الثانية 34.

وضغط المنتخب الأرجنتيني حتى نجح ميسي في إدراك التعادل لمنتخبه في الدقية 15، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 20.

LIONEL MESSI STEPS UP FOR ARGENTINA!!! pic.twitter.com/f8AGQru93l

THE GREATEST OF ALL TIME CARRYING ARGENTINA TO THE WORLD CUP FINALS!!! pic.twitter.com/bsPpVpR99d

— infosmessi (@INFOSMESSl) ١٠ أكتوبر، ٢٠١٧