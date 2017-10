ضبطتهما العدسات يتبادلان القبلات.. نيمار يستأنف علاقته مع صديقته برونا (فيديو)

يبدو أن نيمار داسيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، استأنف علاقته مع صديقته السابقة الممثلة البرازيلية برونا ماركيزين عقب انفصالهما في يونيو/حزيران الماضي.

وظهر نيمار، البالغ من العمر 25 عامًا، وهو يُقبّل “برونا” خلال حفل زفاف جمعهما، يوم الإثنين، في البرازيل بحضور الظاهرة رونالدو، وداني ألفيس، ظهير أيمن سان جيرمان أيضًا.

وترجع علاقة نيمار، أغلى لاعب في العالم، ببرونا، الممثلة وعارضة الأزياء، إلى 2013 ثم انفصلا، وقد انفصلا من قبل في 2014، لكنهما استأنفا العلاقة مجددًا، ويبدو أن العلاقة هذه المرة ستكون لفترة أطول.

Brumar Is back ❤ Neymar e Bruna Marquezine dão beijão em festa. O vídeo foi de um flagra no casamento do fim de semana #brumar pic.twitter.com/UX7gbej10r

