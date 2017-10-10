ضبطتهما العدسات يتبادلان القبلات.. نيمار يستأنف علاقته مع صديقته برونا (فيديو)

يبدو أن نيمار داسيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، استأنف علاقته مع صديقته السابقة الممثلة البرازيلية برونا ماركيزين عقب انفصالهما في يونيو/حزيران الماضي.

وظهر نيمار، البالغ من العمر 25 عامًا، وهو يُقبّل “برونا” خلال حفل زفاف جمعهما، يوم الإثنين، في البرازيل بحضور الظاهرة رونالدو، وداني ألفيس، ظهير أيمن سان جيرمان أيضًا.

وترجع علاقة نيمار، أغلى لاعب في العالم، ببرونا، الممثلة وعارضة الأزياء، إلى 2013 ثم انفصلا، وقد انفصلا من قبل في 2014، لكنهما استأنفا العلاقة مجددًا، ويبدو أن العلاقة هذه المرة ستكون لفترة أطول.

Brumar Is back ❤ Neymar e Bruna Marquezine dão beijão em festa. O vídeo foi de um flagra no casamento do fim de semana #brumar pic.twitter.com/UX7gbej10r — Putz, Falei. (@PutzFaleiOF) October 9, 2017

وارتدى نيمار قبعة سوداء ورقص مع “برونا”، وتبادلا القُبلات أثناء الرقص، وذلك خلال تواجد الدولي البرازيلي في بلاده للمشاركة في آخر جولتين من تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا.

واستغل الإجازة بين مباراتين في التصفيات لحضور حفل زفاف الممثلة “مارينا روي باربوسا” وسائق سيارات السباقات “زاند نيغراو”، حيث التقطت عدسات المصورين نيمار و برونا معًا في مشاهد عاطفية.

وتسيطر علاقة نيمار وصديقته على وسائل الإعلام البرازيلية، نظرًا لنجوميتهما وشعبيتهما في أكبر بلد في أمريكا الجنوبية.

Meu Brumar ta vivo! Neymar dá selinho em Bruna Marquezine na festa de Marina Ruy Barbosa. pic.twitter.com/UkMOzzbJ3V — ZIPERATIVO (@ZIPERATIVOBR) October 8, 2017

وحضر نيمار الأسبوع الماضي أسبوع الأزياء في لندن، والتقط عدة صور مع البريطاني “لويس هاميلتون”، بطل العالم ومتصدّر ترتيب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، قبل أن يشارك في التعادل السلبي بين البرازيل وبوليفا في لاباز، يوم الخميس الماضي.

وتلتقي البرازيل مع تشيلي في وقت لاحق يوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم في روسيا، التي ضمنت البرازيل بطلة العالم خمس مرات التأهل لها بالفعل.