“دي خيا”.. الصفقة الضخمة الجديدة لباريس سان جيرمان

أشارت تقارير صحفية إلى أن باريس سان جيرمان مهتم بالتعاقد مع ديفيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي ومنتخب إسبانيا.

وربطت تقارير صحفية عدة بين رحيل دي خيا إلى ريال مدريد لكن التقارير الحديثة، أشارت إلى أن سان جيرمان دخل في الصورة.

وكان الحارس البالغ عمره 26 عاما كان قريبا من الانتقال لريال مدريد في آخر أيام فترة الانتقالات الصيفية في صفقة تبادلية، لكن حدثت مشكلة طارئة في اللحظة الأخيرة ألغت الصفقة.

وقال موقع Le10 Sport الفرنسي إن “سان جيرمان يتطلع للتعاقد مع دي خيا ليكون الصفقة الكبرى المقبلة للنادي الباريسي بعد نيمار وكيليان مبابي”.

ويملك متصدر الدوري الفرنسي حاليا حارسين هما كيفن تراب وألفونس أريولا لكنهما فشلا في إقناع إدارة النادي بالاكتفاء بهما.

وأشار المصدر إلى أن السلوفيني يان أوبلاك سيكون الحارس البديل في حال فشل صفقة دي خيا رغم أن الشرط الجزائي في عقده يبلغ مئة مليون يورو.

لكن أنتيرو هنريك، المدير الرياضي للنادي الفرنسي، قال إنه تحدث بالفعل مع خورخي مينديز، وكيل أعمال دي خيا، على جميع تفاصيل الصفقة بالفعل.

وتكمن صعوبة إتمام الصفقة في معاناة باريس سان جيرمان من مواجهة عقوبات بسبب الإنفاق المالي غير النظيف بسبب دفع 222 مليون يورو الشرط الجزائي في عقد نيمار مع برشلونة ثم التعاقد مع مبابي مقابل 180 مليون يورو العام المقبل، ما يعني أنه سيزيد الأزمة في حال ضم دي خيا مقابل مبلغ ضخم.