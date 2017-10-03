الكشف عن زرع متفجرات في ملعب باريس سان جيرمان

تردّدت أنباء مزعجة بشأن وجود قنبلة في ملعب “بارك دي برينس” الخاص بنادي باريس سان جيرمان قبل ساعات من استضافة بوردو في الدوري الفرنسي يوم السبت الماضي.

وقال مصدر في الشرطة الفرنسية لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية إنه تم اكتشاف أربع أسطوانات غاز محاطة بالبنزين، ما يشير إلى أنها قنابل بدائية الصنع، لكنها تؤدي إلى أضرار محتملة للملعب والجماهير جراء الانفجار.

وأضاف المصدر:”تم العثور على جهاز للتفجير عندما اتصل أحد السكان المحليين في شارع تشانيز بالشرطة قبل الساعة 4:30 صباح يوم السبت، واعتقل 5 من المشتبه بهم في مكان الحادث، بينهم متطرفون لهم صلات بالحركات الإسلامية المتشددة”.

ويرجّح وزير الداخلية الفرنسي “جيرارد كولومب” أن يكون المشتبه فيه قد استخدم صديقًا له لزرع جهاز التفجير في الملعب، وهذا يدل على أن التهديدات الإرهابية في فرنسا عالية للغاية”.

وشهدت باريس عدة هجمات إرهابية شديدة خلال السنوات الأخيرة، وليست هذه المرة الأولى التي يتم خلالها استهداف أحد الملاعب، حيث سبق وسقط ثلاثة أشخاص في تفجيرات بالقنابل خلال مباراة ودية بين ألمانيا وفرنسا في “ستاد دو فرانس” في فبراير/شباط 2016 .

وأُقيمت مباراة سان جيرمان وبوردو في موعدها بحضور الجماهير، واكتسح رفاق نيمار الفريق المنافس بستة أهداف مقابل هدفين.