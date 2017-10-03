كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الثلاثاء، أن آرسنال وباريس سان جيرمان يتجهان لإبرام صفقة تبادلية في سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

وأوضحت صحيفة “ديلي ستار” أن آرسنال سيسمح لمهاجمه التشيلي أليكسيس سانشيز بالرحيل إلى باريس سان جيرمان مقابل التعاقد مع الألماني جوليان دراكسلر لاعب الفريق الباريسي.

وينتهي عقد سانشيز (28 عامًا) مع الغانرز صيف العام المقبل، ويرفض كل محاولات آرسنال لتمديد عقده، وكان قريبا من مانشستر سيتي في آخر يوم من أيام الميركاتو الصيفي، كما سعى باريس سان جيرمان كثيرًا في ضم سانشيز لكن الصفقة تعثرت.

في حين ينتهي عقد دراكسلر مع باريس سان جيرمان صيف العام 2021، علمًا أنه انضم للفريق الشتاء الماضي، قادمًا من فولفسبورغ الألماني.

ويسعى باريس سان جيرمان للتخلص من دراكسلر (24 عامًا) بسبب زيادة عدد اللاعبين الذي يلعبون في مركزه، إضافة للحصول على المال لتفعيل بند شراء كيليان مبابي من موناكو.

في حين يأمل آرسنال في ضم دراكسلر بعد الفشل في التعاقد مع ليمار من موناكو الصيف الماضي.

وشارك دراكسلر في 33 مباراة مع باريس سان جيرمان سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 5.

في المقابل شارك سانشيز في 151 مباراة مع آرسنال منذ انضمامه إليه صيف العام 2014 قادمًا من برشلونة، سجل خلالها 73 هدفًا وصنع 44.