تبدأ اليوم.. الحقبة الجديدة لبايرن ميونخ تحت قيادة هاينكس

تنطلق، اليوم الاثنين، الحقبة الجديدة لبايرن ميونخ الألماني، تحت قيادة المدير الفني المخضرم يوب هاينكس، الذي سبق وقاد الفريق البافاري للتتويج بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا عام 2013، حيث يبدأ مهام عمله في منصب المدير الفني.

وتراجع هاينكس، البالغ 72 عامًا، عن الاعتزال ليتولى تدريب بايرن ميونخ للمرة الرابعة، بعقد يستمر حتى نهاية الموسم الجاري، وذلك بعد أن أقال النادي المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عقب الهزيمة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي صفر / 3 في دوري الأبطال.

وتتضمن مهام هاينكس في اليوم الأول، تقديما أمام وسائل الإعلام وحصة تدريبية للفريق، علما بأن العديد من عناصر الفريق البافاري لا تزال غائبة للانشغال بالمشاركة مع المنتخبات في المباريات الدولية الحالية.

ويخوض بايرن ميونخ، صاحب المركز الثاني في الدوري الألماني (بوندسليغا) خلف المتصدر بروسيا دورتموند، أول مباراة تحت قيادة مديره الفني الجديد هاينكس، أمام فرايبورغ، يوم السبت المقبل.