تمديد فترة غياب مانويل نوير عن بايرن ميونخ والمنتخب الألماني

تعرض بايرن ميونخ والمنتخب الألماني لضربة قوية بعد تأكد غياب الحارس مانويل نوير لفترة أطول مما كان متوقعًا.

وتعرض الحارس الدولي لإصابة في قدمه اليسرى، وخضع في سبتمبر الماضي لجراحة ستبعده حتى يناير المقبل.

لكن تقريرًا لصحيفة “بيلد” كشف أن نوير (31 عامًا) قد يغيب لما بعد يناير، وهو ما يمثّل ضربة لحظوظ بايرن ميونخ ومدربه الجديد القديم يوب هاينكس، والمنتخب الألماني الذي سيشارك في كأس العالم الصيف المقبل.

وغاب نوير عن بايرن ميونخ من أبريل الماضي وحتى نهاية الموسم الماضي ؛بسبب إصابة مماثلة، لكن إصابته الحالية قد تبدو أكثر تأثيرًا مع اقتراب بطولة كأس العالم في روسيا صيف العام 2018.

ونقلت صحيفة “ZT” الألمانية عن نوير قوله إن عودته للملاعب قد تتطلب فترة راحة تزيد عن نصف عام، في حين كشفت الصحيفة أن عودة نوير قد تكون بعد مارس المقبل.