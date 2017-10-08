حلم أسكتلندا في التأهل إلى كأس العالم يتبخر بشكل درامي في سلوفينيا

تعادلت سلوفينيا 2/2 مع إسكتلندا في ليوبليانا، اليوم الأحد، وهي نتيجة أنهت آمالهما في التأهل إلى ملحق تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2018.

ومع فوز سلوفاكيا كما كان متوقعًا 3/0 على مالطا كانت إسكتلندا بحاجة للفوز من أجل التأهل إلى ملحق التصفيات عن المجموعة السادسة، وعندما وضعها لي جريفيثس في المقدمة عكس مجريات اللعب بدت في طريقها لذلك.

لكن بعد أن أدرك البديل “رومان بجياك” التعادل بضربة رأس في الدقيقة 52 ثم أضاف الهدف الثاني بعد 20 دقيقة أخرى بدا أن فريق المدرب “جوردون ستراكان” لن يستطيع تكرار انتفاضته المعتادة لينقذ الأمور.

وحتى عندما نجح “روبرت سنودغراس” في إدراك التعادل قبل 3 دقائق من النهاية نفدت المعجزات من جعبة إسكتلندا رغم طرد بوستيان سيزار، في مباراته رقم 100 مع سلوفينيا، في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويعني التعادل أن إسكتلندا أنهت المجموعة في المركز الثالث برصيد 18 نقطة بفارق الأهداف خلف سلوفاكيا وبفارق 8 نقاط عن إنجلترا المتصدرة بينما تتقدم بـ 3 نقاط على سلوفينيا.

كما ضمنت أيرلندا الشمالية مكانها في ملحق التصفيات، إذ يمتلك الفريق المنافس في المجموعة الثالثة سجلًا أفضل من سلوفاكيا في مبارياتها ضد منتخبات مجموعتها.