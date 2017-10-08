مباراة مصر والكونغو.. هدف أول من محمد صلاح (فيديو)

نجح النجم محمد صلاح هدفًا في الدقيقة 63 من مباراة منتخبي مصر والكونغو في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2018.

واستغل صلاح تمرير عالية ليستغل سرعته في الوصول إلى مرمى منتخب الكونغو ويسدد الكرة من فوق الحارس.

وفي حال حافظ المنتخب المصري على الفوز على الكونغو فإنه سيضمن التأهل إلى كأس العالم 2018.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي لكن صلاح أشعل مدرجات ملعب برج العرب في الإسكندرية في هدف قد يكون الأغلى في تاريخ المنتخب المصري منذ العام 1990 بعد آخر مشاركة للمنتخب في كأس العالم.

محمد صلاح يحرز أغلى هدف في تاريخ مصر الهدف الأول في مرمى الكونغو .. #مصر_الكونجو pic.twitter.com/a4AexKjhaj — Mohammed???????? (@abo_maaher) ٨ أكتوبر، ٢٠١٧