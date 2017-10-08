المنتخب البولندي يتأهل إلى كأس العالم.. والدنمارك إلى الملحق

صعد المنتخب البولندي إلى نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم في روسيا، بعدما حقق انتصارًا مثيرًا وتغلب على ضيفه منتخب مونتنيغرو 4/2، اليوم الأحد، في الجولة العاشرة والأخيرة من مباريات المجموعة الخامسة بالتصفيات الأوروبية.

وتأهل المنتخب الدنماركي إلى الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال، كواحد ضمن أفضل 8 منتخبات أحرزت المركز الثاني، بعدما تعادل مع ضيفه الروماني 1/1، كما شهدت المباراة الأخرى في المجموعة الخامسة تعادل كازاخستان مع أرمينيا 1/1.

ورفع منتخب بولندا رصيده إلى 25 نقطة في الصدارة ليتأهل مباشرة إلى النهائيات، وتلاه المنتخب الدنماركي في المركز الثاني برصيد 20 نقطة، ليحافظ على فرصته في المشاركة بالمونديال، بينما انتهى مشوار منتخبات: مونتنيغرو، ورومانيا، وأرمينيا وكازاخستان، في التصفيات.

وعلى ملعب استاد سلاسكي الدولي في وارسو، تقدم المنتخب البولندي بهدفين سجلهما كريستوف ماكزينسكي، وكاميل جروشيسكي، في الدقيقتين السادسة و16، ثم تعافى منتخب مونتنيغرو في الشوط الثاني، وتعادل بهدفين أحرزهما ستيفان ميوجوسا، وزاركو توماسيفيتش في الدقيقتين 78 و83.

وانتفض المنتخب البولندي خلال الدقائق الأخيرة، وحسم المباراة لصالحه بهدفين سجلهما روبرت ليفاندوفسكي، وفيليب ستويكوفيتش لاعب مونتينيغرو (بالخطأ في مرمى منتخب بلاده)، في الدقيقتين 85 و87.