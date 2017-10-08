روبن متأكد من غياب هولندا عن كأس العالم 2018

فقد آرين روبن قائد هولندا الأمل بتأهل منتخب بلاده‭‭‭ ‬‬‬إلى نهائيات‭‭‭ ‬‬‬كأس العالم لكرة القدم 2018 رغم فوزه‭‬ 3/1 على روسيا البيضاء، أمس السبت، في المباراة قبل الأخيرة للفريق في التصفيات.

ولا تزال هولندا تملك فرصة حسابية في التأهل إذا هزمت السويد بعد غدٍ الثلاثاء في أمستردام مع الاعتراف أن الانتصار بفارق 7 أهداف، وهي النتيجة التي تكفل للفريق التفوق على منافسه في الترتيب، وهو أمر مستبعد.

وقال جناح بايرن ميونخ الذي يقترب من اعتزال اللعب دوليًا بعد 95 مباراة مع منتخب هولندا: “هذا يؤلمني جدًا، لكن لسوء الحظ هذا جزء من الرياضة”.

وتركت نتيجة مباراة يوم أمس هولندا في المركز الثالث بالمجموعة الأولى برصيد 16 نقطة من 9 مباريات بفارق 3 نقاط خلف السويد التي تحتل المركز الثاني، وتتفوق بفارق ضخم من الأهداف يبلغ زائد 19 مقابل زائد 6 لهولندا.

وقال روبن للتلفزيون الهولندي إن الفوز الكاسح للسويد على أرضها على لوكسمبورغ 8/0 أمس السبت كان بمثابة ضربة قوية: “ولم نكن نتوقع تحقيق هذا العدد من الأهداف”.

وحققت السويد هذا الانتصار في التوقيت نفسه الذي كانت فيه هولندا تلعب خارج أرضها في بوريسوف حيث سجل روبن هدفًا وصنع آخر خلال المباراة في انتصارها على روسيا البيضاء.

ومضى روبن قائلاً:”بعد هذه النتيجة في السويد لا يمكننا فعل الكثير، وليس من الواقعية في شيء تصور أنه يمكننا الفوز في روسيا البيضاء 8/0 وليس من الممكن أيضًا الفوز على السويد على أرضنا 7/0″.

وردًا على سؤال حول مستقبله مع المنتخب الهولندي قال روبن (33 عامًا): “مباراة السويد أولًا وبعدها سنرى”.

وأضاف:”في الواقع ينبغي علينا التمسك بالأمل حتى الدقيقة الأخيرة، لكن من الأفضل أن أقول ما يفكر فيه الجميع، وليس من الواقعي تصور أنه بإمكاننا الفوز على السويد بفارق كبير من الأهداف. ومن الأفضل أن يترك الجمهور الآلات الحاسبة في المنازل”، ويمثل خروج هولندا من التصفيات حلقة جديدة في مسلسل التراجع الدرامي لمنتخبها الوطني من مستواه الذي بلغ ذروته بالوصول للمباراة النهائية في كأس العالم 2010 وتحقيق المركز الثالث في النهائيات الماضية في البرازيل.

وفشلت هولندا في التأهل إلى بطولة أوروبا 2016 في فرنسا، ويبدو الآن أن الفريق سيغيب عن ثاني بطولة كبرى على التوالي