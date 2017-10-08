تشيلي ترفض الحديث عن مساعدة برازيلية في تصفيات كأس العالم

قال كلاوديو برافو، قائد تشيلي، إن البرازيل لن تتساهل مع منتخب بلاده رغم أنها ضمنت بالفعل التأهل لكأس العالم 2018، إضافة إلى أن فوز تشيلي قد يضر بفرص الأرجنتين في بلوغ النهائيات.

وأضاف برافو، حارس تشيلي، قبل اللقاء المرتقب أمام البرازيل في ساو باولو، يوم الثلاثاء المقبل: “لا مجال للحديث عن عدم اللعب بجدية.. هذا لن يحدث. لن يهدينا المنافس أي شيء وهذه مباراته الأخيرة”.

وتحتل تشيلي المركز الثالث في تصفيات أمريكا الجنوبية، المكونة من عشرة منتخبات، وأي نتيجة غير الفوز على البرازيل ستجعل آمال الفريق في التأهل المباشر لكأس العالم تعتمد على باقي نتائج المباريات الأربع الأخرى، يوم الثلاثاء.

وتتأهل أول أربعة منتخبات في تصفيات أمريكا الجنوبية إلى كأس العالم ويلعب صاحب المركز الخامس مع نيوزيلندا في مواجهة فاصلة على بطاقة إضافية للظهور في روسيا العام المقبل.

وضمنت البرازيل، بطلة العالم خمس مرات، التأهل بالفعل وباتت أوروغواي صاحبة المركز الثاني على أعتاب التأهل أيضا، وتفصل نقطتان فقط بين المنتخبات الخمسة التالية في الترتيب وتحتل الأرجنتين، وصيفة بطلة العالم 2014، المركز السادس.

وتملك تشيلي لقب بطولة كوبا أمريكا لكنها ظهرت بشكل متواضع في التصفيات خلال العام الجاري وخسرت مرتين متتاليتين قبل أن تتعافى وتفوز 2-1 على الإكوادور، يوم الخميس الماضي.

وقال برافو إن هذا الانتصار منح تشيلي دفعة كبيرة وأكد شعوره بالتفاؤل قبل اللعب في ضيافة البرازيل، ولم يسبق أبدا لتشيلي الفوز خارج أرضه على البرازيل.

وأضاف برافو للصحفيين: “تعافينا بعض الشيء في آخر مباراة وهذا سيمنحنا دفعة.. نملك التشكيلة القادرة على التسبب في مشكلات للبرازيل”.

وستفتقد تشيلي لاعب الوسط المؤثر أرتورو فيدال بسبب الإيقاف.