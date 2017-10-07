نجوم البرازيل يُظهرون براعتهم في تنس الطاولة بالرأس والقدمين (فيديو)

وجد لاعبو البرازيل الوقت ليُظهروا مهاراتهم بلعب تنس الطاولة بالرأس والقدمين داخل ملعب، وذلك قبل استضافة تشيلي في الجولة الأخيرة، يوم الثلاثاء المقبل، في نهاية التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وضمنت البرازيل الظهور في نهائيات روسيا العام المقبل بعد تصدر مجموعة منتخبات أمريكا الجنوبية، لتصبح ثاني منتخب في النهائيات بعد البلد المضيف.

ومارس نيمار وداني ألفيس وفيليب كوتينيو وغابرييل جيسوس تنس الطاولة في وسط الملعب بالرأس والقدمين، خلال تدريب في ساو باولو استعدادًا لمواجهة تشيلي.

وتتصدر البرازيل، الفائزة بكأس العالم خمس مرات، التصفيات برصيد 38 نقطة من تسع مباريات، بفارق عشر نقاط كاملة عن أوروغواي، صاحبة المركز الثاني.

وهذه ليست المرة الأولى التي يمارس فيها لاعبو البرازيل هذه اللعبة، حيث فعلوا نفس الشيء عقب أحد التدريبات قبل مواجهة الإكوادور، وذلك في غرفة خلع الملابس الخاصة بهم.

واكتفت البرازيل بالتعادل دون أهداف في بوليفيا، يوم الخميس الماضي، في لاباز حيث عانى رفاق نيمار من مشاكل في التنفس بسبب ارتفاع لاباز أكثر من أربعة آلاف متر عن سطح البحر.