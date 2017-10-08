تصفيات الكونكاكاف: المكسيك وكوستاريكا يتأهلان و3 منتخبات تتنافس على بطاقة ونصف

تلعب منتخبات أمريكا الشمالية والبحر الكاريبي (كونكاكاف) الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم روسيا 2018 ،ليلة الثلاثاء/الأربعاء، وحسمت الجولات السابقة في تأهل منتخبي المكسيك وكوستاريكا.

وتأهل المنتخب المكسيكي للنهائيات منذ الجولة السابعة ،وضمن أيضًا صدارة التصفيات، حيث يحتل المركز الأول بـ21 نقطة ،وهو التأهل رقم 16 في مسيرته ،ويبقى أفضل المنتخبات في أمريكا الجنوبية.

وانتزع منتخب كوستاريكا التأهل للنهائيات في الجولة التاسعة وقبل الأخيرة ،بعد تعادل مثير أمام الهوندراس 1-1، حيث كان خاسرًا بملعبه حتى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع ليسجل كيندال واتسون التعادل.

وبلغ منتخب كوستاريكا النهائيات للمرة الخامسة في مسيرته.

في الدقيقة 96

كوستاريكا تسجل هدف قاتل في مرمى هندوراس وتتأهل لمونديال روسيا 2018

شاهد لحظات الإثارة والفرحة pic.twitter.com/g1Rhm2aAO8 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 8, 2017

وتتنافس منتخبات الولايات المتحدة الأمريكية، الثالث بـ12 نقطة، وبنما الرابع بـ10 نقاط والهندوراس الخامس بـ10 نقاط على البطاقة الأخيرة ،ومقعد في لقاء فاصل يجمع بين ممثل الكونكاكاف وممثل آسيا في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ويلعب منتخب أمريكا خارج ملعبه في الجولة الأخيرة أمام ترينيداد وتوباغو، الذي خرج من المنافسة على التأهل ويكفيه التعادل لبلوغ النهائيات ؛لكونه يتوفر على نسبة +2 مقابل نسبة -2 و-7 لمنافسيه بنما والهندوراس.

وتلعب بنما في ملعبها أمام كوستاريكا التي ضمنت التأهل، فيما يواجه هندوراس، منتخب المكسيك متصدر التصفيات.

وتحتاج بنما للتأهل المباشر للفوز على كوستاريكا وخسارة أمريكا أمام ترينيداد وتوباغو، بينما يضمن لها الفوز لعب اللقاء الفاصل حال تعادل المنافس أو فوزه.

ويبقى أمل هندوراس قائمًا في بلوغ النهائيات شريطة فوزه على المكسيك ،وعدم فوز بنما على كوستاريكا وخسارة الولايات المتحدة الأمريكية.

ويلعب هندوراس اللقاء الفاصل حال تحقيقه للفوز ،وعدم خسارة أمريكا وفشل بنما في الفوز.