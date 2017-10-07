ماتودي يجعل مصير فرنسا بين يديها في تصفيات كأس العالم

كان هدف بليز ماتودي المبكر كافيا لتضمن فرنسا إنهاء مجموعتها في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم ضمن أول مركزين بعد فوزها 1-صفر خارج ملعبها على بلغاريا اليوم السبت.

ويتصدر المنتخب الفرنسي المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة متقدما بنقطة واحدة على السويد التي سحقت لوكسمبورغ 8-صفر وسيتأهل مباشرة لنهائيات روسيا العام المقبل، إذا فاز على روسيا البيضاء يوم الثلاثاء.

وتخوض أفضل ثمانية فرق تحتل المركز الثاني جولة فاصلة من مباراتي ذهاب وعودة.

وهز ماتودي الشباك بعد ثلاث دقائق بتسديدة جيدة وتصدى هوغو لوريس حارس فرنسا لأفضل فرصة أتيحت لبلغاريا قبل نهاية الشوط الأول.

وأصبح ديدييه ديشان المدرب الأكثر نجاحا في تاريخ منتخب فرنسا من حيث عدد الانتصارات بعد أن حقق فوزه ال 42 منذ أن خلف لوران بلان في 2012.