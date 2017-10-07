إيطاليا تضمن مكانًا في الملحق الأوروبي بتصفيات المونديال عقب خسارة البوسنة

ضمنت إيطاليا مكانًا في الملحق الأوروبي بتصفيات كأس العالم لكرة القدم، بفضل خسارة البوسنة 4-3 على أرضها أمام بلجيكا، اليوم السبت.

ويتأهل متصدرو المجموعات التسع في التصفيات الأوروبية مباشرة إلى كأس العالم، بينما تخوض أفضل ثمانية فرق تحتل المركز الثاني جولة فاصلة من مباراتي ذهاب وإياب من أجل أربعة مقاعد أخرى.

وضمنت إيطاليا الآن مكانًا لها في الجولة الفاصلة، وذلك بعد ضمانها إنهاء المجموعة السابعة في المركز الثاني.

وتملك إيطاليا 14 نقطة بعيدًا عن النقاط الست التي جمعتها أمام ليختنشتاين متذيلة المجموعة، والتي سيتم استبعاد نتائجها عند تحديد أفضل ثمانية فرق احتلت المركز الثاني.

وتعني خسارة البوسنة أمام بلجيكا أنه وبغض النظر عمن سينهي في المركز الثاني بالمجموعة الثامنة، فإنه لن يجمع أكثر من 13 نقطة بمجرد خصم نقاط مباريات متذيل الترتيب جبل طارق.