نيجيريا أول منتخب أفريقي يتأهل لكأس العالم 2018

تأهل المنتخب النيجيري لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا بتغلبه على منتخب زامبيا 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، في المرحلة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، والتي شهدت أيضًا فوز المنتخب الكاميروني على نظيره الجزائري 2 / صفر.

ويدين المنتخب النيجيري بالفضل في هذا الفوز للاعبه أليكس إيوبي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74.

ورفع المنتخب النيجيري رصيده إلى 13 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة ليتأهل رسميًا للمونديال، في حين تجمد رصيد المنتخب الزامبي عند سبع نقاط في المركز الثاني.

وتأهل المنتخب النيجيري للنهائيات ليصبح أول منتخب أفريقي يتأهل للمونديال، والمنتخب الحادي عشر الذي يتأهل عبر التصفيات، والثاني عشر الذي يضمن مقعده في النهائيات نظرًا لتأهل المنتخب الروسي المضيف دون خوض التصفيات.

وفي المباراة الثانية، فاز المنتخب الكاميروني على ضيفه الجزائري بهدفين نظيفين سجلهما كلينتون موانجي في الدقيقة 25 وفرانك بانجوب تشيدجوي في الدقيقة 88.

ورفع المنتخب الكاميروني رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث، وتوقف رصيد المنتخب الجزائري عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير.

ويلتقي المنتخب النيجيري مع مضيفه الجزائري في الجولة الأخيرة في مباراة ستكون بمثابة تحصيل حاصل للفريقين، بعد أن ضمن المنتخب النيجيري تأهله للمونديال رسميًا ، وتأكد غياب الجزائر عن المونديال.

كما يحل المنتخب الكاميروني ضيفًا ثقيلًا على المنتخب الزامبي في ذات الجولة.