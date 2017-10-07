قرعة كأس العالم للأندية.. الجزيرة الإماراتي يستهل مشواره بمواجهة أوكلاند سيتي

يستهل نادي الجزيرة الإماراتي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية أمام أوكلاند سيتي النيوزلندي، ضمن الدور الأول، يوم الأربعاء، السادس من ديسمبر.

ويلعب الجزيرة في البطولة بصفته بطل الدولة المستضيفة.

أما مباريات الدور الثاني، وهما المواجهتان رقم 2 و3، فإن الفائز من المواجهة الأولى ينضم إلى نادي باتشوكا المكسيكي، وكذلك الفائزان بدوري أبطال آسيا ودوري أبطال أفريقيا، حيث سيتم فرز هذه الأندية بشكل عشوائي وتحديد هوية كل فريقين يواجهان بعضهما، وستقام المباراتان في أبوظبي بتاريخ 9 ديسمبر.

وفي نصف النهائي ستحدد القرعة هوية خصمي ريال مدريد والنادي المتوج بلقب كوبا ليبرتادوريس من بين الفريقين الفائزين من المواجهتين رقم 2 و3، في خطوة أخرى نحو معرفة هوية الناديين المزاحمين على اللقب العالمي.

يذكر أن كل فريقين يتعرضان للهزيمة في ربع النهائي ونصف النهائي سيخوضان مواجهة لتحديد صاحبي المركزين الخامس والثالث على التوالي.

وستقام مباراة تحديد ثالث الترتيب في الملعب الذي يشهد بوقت لاحق من نفس اليوم تنظيم موقعة النهائي، وذلك بتاريخ 16 ديسمبرفي أبوظبي.

ويلعب ريال مدريد في البطولة للمرة الثانية على التوالي ويأمل في التتويج باللقب لمعادلة رقم غريمه برشلونة بالفوز 3 مرات.