شاهد.. تيكي تاكا الجزيرة أمام العين (فيديو)

شهدت مباراة العين والجزيرة في الجولة الثانية من المجموعة الثانية في كأس الخليج العربي تبادل كرات رائع بين لاعبي الجزيرة.

وفي الدقيقة 48 تبادل لاعبو الجزيرة الكرة بشكل مثالث (تيكي تاكا) دون أن يحرك لاعبو العين ساكنًا، وكاد علي مبخوت أن يختتم الكرة بهدف مثالي، بعد أن راوغ 3 لاعبين من العين، لكنه سدد بجوار القائم.

وانتهت المباراة بتقدم الجزيرة 2/1 ليرفع رصيده إلى 4 نقاط.

وتقدم أحمد ربيع للجزيرة في الدقيقة 45، لكن كايو لوكاس أعاد المباراة إلى نقطة الصفر بعدما سجل هدف التعادل من ركلة جزاء، في حين سجل سالم العيدي هدف الفوز للجزيرة في الدقيقة 68.