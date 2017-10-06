مباراة العين والجزيرة.. التاريخ ينحاز للزعيم على حساب فخر أبوظبي

يستعد الجزيرة حامل لقب الدوري الإماراتي لمواجهة منافسه العين في قمة مباريات الأسبوع الثاني من مباريات المجموعة الأولى لكأس الخليج العربي.

وتقام المباراة على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة، ويملك كل فريق نقطة وحيدة بعد أن تعادلا في الجولة الماضية.

المواجهة 68

وهذه المواجهة رقم 68 بين الفريقين في جميع البطولات منذ تأسيسهما، ويتفوق العين تاريخيًا خلال مواجهاته مع الجزيرة، بعد أن فاز بـ 34 مباراة، مقابل 19 فوزًا للجزيرة، في حين انتهت 15 مباراة بالتعادل.

ويتفوق العين أيضًا من الناحية التهديفية، بعد أن سجل لاعبوه 116 هدفًا، في المقابل سجل لاعبو الجزيرة 85 هدفًا.

أبرز النتائج:

تعد نتيجة 4/0 صفر الأكثر تكرارًا في العصر الحديث في نتائج الفريقين، وحصل ذلك في 3 مرات في السنوات العشر الأخيرة.

وتغلب العين على الجزيرة 4/0 في يناير 2006، في الدوري موسم 2005/2006.

وحقق الجزيرة الفوز على العين بذات النتيجة بعد 4 سنوات تقريبًا وكان ذلك في ديسمبر 2010، عندما دك مرمى العين بـ 4 أهداف في بطولة الدوري.

وعاد الجزيرة وحقق الفوز 4/0 أيضًا في يناير 2012، لحساب بطولة كأس اتصالات سابقًا، كأس الخليج العربي الإماراتي حاليًا.