نجم العين يكشف كيف تغلب على أجواء الإمارات الحارة

قال السويدي ماركوس بيرغ مهاجم العين الجديد إنه يجب عليه التعامل بذكاء حتى يتأقلم سريعا مع الأجواء الحارة في الإمارات.

وتعاقد العين مع بيرغ البالغ عمره 31 عاما قادما من باناثينايكوس الذي حصل معه على لقب هداف الدوري اليوناني الموسم الماضي.

وخلال تواجده حاليا مع منتخب بلاده للاستعداد لمواجهة لوكسبمبورغ في تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا أجرت صحيفة “أفوتونبلاديت” السويدية حوارا مع المهاجم الجديد للعين تحدث خلاله عن كيفية التغلب على الأجواء الحارة خاصة وأنه يتدرب حاليا في ملعب “فريندز آرينا في درجة حرارة تبلغ 13 درجة مئوية مقارنة بأربعين درجة في أبوظبي.

وقال بيرغ بشأن كيفية التغلب على هذه الأجواء إنه “من الصعب التأقلم مع هذه الأجواء لكن يجب التحلي بالذكاء للتغلب على هذه الأجواء، التدريبات والمباريات تقام في درجة حرارة تبلغ 40 درجة لكني سأتغلب على ذلك قريبا”.

وتابع بأنه “يجب أن تكون ذكيا، لا يمكنك الضغط على نفسك حيث تفقد الكثير من السوائل خلال التدريبات والمباريات ويجب تعويض ذلك لأنه أمر مهم.”.

وخاض بيرغ ثلاث مباريات في الدوري الإماراتي حتى الآن ويعتقد أن الأمور تسير معه على ما يرام حتى الآن، قائلا “إيقاع اللعب ليس عاليا للغاية لكن نخوض المباريات في درجات حرارة مرتفعة ومن الصعب الأداء بنفس المستوى طوال المباراة لأن الطقس يؤثر على الأداء”.

وتابع بقوله “المباريات جيدة وصعبة وبها عدد قليل من الركلات الحرة لكن يجب التعامل بذكاء وقوة خلال المباريات. ثلاث مباريات ليس عددا كبيرا لكني أرى أنها بطولة جيدة”.

وودع العين دوري أبطال آسيا أمام الهلال السعودي في دور الثمانية بعد خسارته بثلاثية نظيفة في مباراة الإياب في الرياض.

وعن هذه المباراة قال الدولي السويدي إن “الهلال فريق قوي وخسرنا أمامه بثلاثية، الآن أمامنا الدوري والكأس فقط للتركيز عليهما”.

ومن المتوقع أن يشارك بيرغ، الذي كان ضمن تشكيلة السويدي في يورو 2016 في فرنسا، مباراة لوكسمبورغ إلى جانب أولا تويفونين في الهجوم.