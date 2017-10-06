سرقة منزل رئيس الاتحاد الأرجنتيني خلال مباراة منتخب التانغو وبيرو

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية، اليوم الجمعة، تعرض منزل رئيس الاتحاد الأرجنتيني كلاوديو تابيا للسرقة.

وتُحقق الشرطة الأرجنتينية في واقعة سرقة منزل كلاوديو تابيا، في العاصمة بوينس آيرس، مساء الخميس، أثناء مباراة منتخب التانغو، مع بيرو بتصفيات مونديال روسيا.

وأوضحت صحيفة “elmundo” عن مصادر أمنية، أنَّ واقعة السرقة حدثت بمنزل تابيا في حي كاباليتو، أثناء حضوره وأسرته للمباراة التي أُقيمت على ملعب لا بومبونيرا.

وكشفت وسائل إعلام محلية، أنَّ مجموعة من اللصوص كسّرت باب المنزل، وسرقت منه نقودًا، وأشياء أخرى ثمينة، وتم اكتشاف السرقة حين عادت زوجة تابيا، باولا مويانو إلى المنزل بعد المباراة.

وقُدِّرت ما تمت سرقته بـ 20 ألف بيزو (ألف و140 دولارًا)، وجواهر، وملابس، وأشياء ثمينة.

وتراجع منتخب الأرجنتين للمركز السادس في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2018، وبات يتحتم عليه الفوز في المباراة الأخيرة في ضيافة الإكوادور، من أجل الاحتفاظ بآمال التأهل، حيث يعتمد تأهله على نتائج الفرق المنافسة.